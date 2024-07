Uma mulher de 32 anos foi detida por receptação na noite dessa segunda-feira (1º) após pedir R$ 2 mil a um jovem para devolver uma moto que havia sido furtada em São João del-Rei.

No fim da noite, a Polícia Militar (PM) recebeu informações que a mulher exigiria dinheiro do rapaz para devolver uma moto que havia sido furtado dele anteriormente. Ela afirmou que a motocicleta estava com um bandido de alta periculosidade.

Os policiais então foram até a casa da mulher e encontraram a moto furtada. ela recebeu voz de prisão pelo crime de receptação e a motocicleta foi removida para um pátio credenciado, pois estava sem a placa de identificação.