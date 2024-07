Uma batida entre uma van escolar e um carro deixou 11 pessoas feridas no km 284 da MG-356, em Muriaé, no início da noite dessa segunda-feira (1º).

Não há informações sobre a dinâmica do acidente, que foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros.

Oito vítimas foram encaminhadas pelo Samu para o Hospital São Paulo e outras três pelos bombeiros.

Três vítimas um pouco mais graves foram atendidas pelo Samu, sendo uma mulher, sem idade informada, com fratura no punho e escoriações pela face; uma jovem de 18 anos com fratura exposta no braço e escoriações na face; e uma moça de 26 anos, hipertensa, que usa medicação.



