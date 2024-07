Um motociclista, que não teve a idade identificada, morreu após bater em uma caminhonete, que prestava serviços para a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), na MGC-482, altura do km 245, no município de Catas Altas da Noruega, localizada a 41 km de distância de Conselheiro Lafaiete.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida foi transversal e a vítima morreu no local. Informações sobre o motorista do veículo não foram repassadas pela corporação.

A reportagem entrou em contato com a Cemig, que em nota informou que "todas as tratativas decorrentes do acidente já estão sendo realizadas pela empresa envolvida na ocorrência. A Cemig esclarece que acompanhará os desdobramentos da situação junto às autoridades de trânsito e à contratada", finalizou.