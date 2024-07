Na próxima quinta-feira (4), às 15h, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) vai inaugurar um novo cartório especializado no atendimento à mulher vítima de violência doméstica, em Visconde do Rio Branco. A cerimônia de inauguração será realizada na Avenida Prefeito José Barreto Mesquita, 1569, Centro.

Segundo a corporação, o novo espaço, reformado em parceria com as prefeituras da região e outros colaboradores, "representa um marco significativo nos esforços institucionais para fornecer um atendimento mais acolhedor e eficiente às mulheres vítimas de violência doméstica".

De acordo com o delegado titular da unidade, Pedro Henrique Vasques Fernandes, o cartório foi projetado para garantir que as vítimas recebam o apoio necessário em um ambiente seguro e apropriado. "A fachada do prédio foi completamente renovada, seguindo o padrão específico de cor, placa e iluminação; as portarias foram melhoradas para garantir a segurança e a privacidade das mulheres atendidas. Para assegurar que as vítimas não tenham contato com os agressores que porventura sejam conduzidos, a entrada é separada, proporcionando um ambiente mais seguro e reservado", detalhou o delegado.