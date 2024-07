Documentos de identidade falsos, cartões bancários e dois celulares foram apreendidos durante o cumprimento de um mandado contra uma suspeita de praticar o golpe do falso empréstimo, em Rio Pomba, nessa quarta-feira (3).

A investigada responderá pelos delitos de associação criminosa, falsidade documental e estelionato, podendo ser condenada a até 14 anos de reclusão.

O mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara Federal de Juiz de Fora foi cumprido pela Polícia Federal (PF). A mulher, que não teve a idade e nome divulgados, é suspeita de integrar uma associação criminosa que pratica o golpe do falso empréstimo.

De acordo com a PF, as investigações apontaram que a mulher abria contas bancárias com documentos falsos, nas quais recebia os valores das “taxas” pagas pelas vítimas que desejavam contratar os supostos empréstimos.

Os criminosos solicitam às vítimas o pagamento de uma “taxa” e alegam que o procedimento é necessário para a liberação do empréstimo. A “taxa” é depositada pelas vítimas, que não recebem o valor contratado.

A PF explica que, após o pagamento da primeira “taxa”, em regra, outras são solicitadas. “Até que a vítima se dê conta de que caiu em um golpe, o prejuízo financeiro pode ser grande”, completa a polícia.

As investigações continuam para identificar os outros integrantes da quadrilha.



