Um carro com quatro pessoas que iam para o velório de um familiar perto da cidade de Lamin capotou na MGC-482 e caiu em uma ribanceira, entre Conselheiro Lafaiete e Itaverava.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro seguia no sentido Conselheiro Lafaiete/Lamin quando saiu da pista, capotou várias vezes depois de cair em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros.

Um homem de 44 anos, a mãe dele de 62, o motorista de 58 anos e uma mulher de 55 conseguiram sair do carro antes da chegada das equipes de resgate dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“A ribanceira era de difícil acesso e sem sinal de área de telefone, as vítimas relatam que tiveram que subir até a beira da estrada para pedir socorro aos motoristas que transitavam pela via”, contou o Corpo de Bombeiros.

O homem e a mãe dele estavam conscientes e orientados, com dores na perna e na região lombar. O condutor estava com um hematoma no peito e relatou forte dor no local. Já a mulher de 55 anos tinha sinais de possível fratura na face, além de dor no peito, lombar e nas pernas.

O Corpo de Bombeiros ressaltou que todos os ocupantes do carro usavam cinto de segurança no momento do acidente, o que ajudou a minimizar a gravidade das lesões.

Todos foram encaminhados para o Hospital Maternidade São José em Conselheiro Lafaiete para receberem atendimento médico. Os nomes não foram revelados.

A Polícia Militar também esteve no local do acidente.