A Justiça condenou um homem a 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por matar outro homem que não o cumprimentou, em Varginha. A denúncia do caso foi feita pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que reconheceu o crime como homicídio qualificado.

Segundo a documentação do caso, no dia 6 de julho de 2020, o agressor desferiu um golpe de canivete na vítima por ela ter se negado a cumprimentá-lo. Esse golpe atingiu a região torácica do homem, que não resistiu ao ferimento e morreu. As investigações apontaram que o condenado havia ainda tentado acertar a vítima outras vezes com o canivete, mas foi contido por uma terceira pessoa.

Diante da pena aplicada, o MPMG informou que vai recorrer da decisão pela "gravidade do crime, das condições de sua ocorrência e das circunstâncias judiciais".