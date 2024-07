Um carro roubado no Rio de Janeiro foi encontrado com as placas trocadas durante uma fiscalização na BR-116-, em Leopoldina, na tarde dessa quinta-feira (4). O motorista foi encaminhado para a Delegacia.

A ação de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi feita no km 767. O veículo tinha placas de Ivaiporã, no Paraná, e estava com três ocupantes.

O motorista de 30 anos apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) original, mas não tinha a documentação do carro. Durante os procedimentos de identificação, os policiais constaram que as placas estavam trocas e o veículo tinha sinais de adulteração no chassi.

Em consulta aos sistemas, os policiais encontraram uma ocorrência de roubo na cidade do Rio de Janeiro no dia 6 de maio deste ano.

À PRF, o homem afirmou que desconhecia o fato de o carro ser clonado. Ele mora na região de Ipatinga e levaria o veículo para a cidade a pedido do patrão. Ele informou ainda que não receberia nenhuma gratificação pela viagem.

O carro foi recolhido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MG) e o motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina.