Dois jovens ficaram levemente feridos após uma batida entre dois carros, um ônibus e um caminhão no início da noite dessa quinta-feira (4), na BR-265, em Barroso.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os envolvidos relataram que um dos carros, conduzido por um jovem de 27 anos que tinha um passageiro de 29, seguia no sentido decrescente da via e bateu no caminhão que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o pneu do caminhão se soltou atingiu o outro carro, que era conduzido por um homem de 45 anos que também seguia no sentido decrescente.

Os dois jovens que estavam no primeiro carro ficaram levemente feridos e foram conduzidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento em Barbacena.

O rapaz de 27 anos não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e assumiu o compromisso de comparecer em audiência agendada na Comarca de Barroso.

O trânsito na rodovia ficou parcialmente interditado.