Cerca de R$ 16 mil em dinheiro, celulares, computadores, documentos, extratos bancários, entre outros, foram apreendidos durante a Operação “Lost”. Realizada na madrugada desta sexta-feira (5), foram cumpridos mandados nas cidades de Conselheiro Lafaiete, Barbacena, Ouro Branco, Piranga e Três Marias.

Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão nestes municípios. A ação é resultado de investigação iniciada há sete meses por equipes da Civil em Conselheiro Lafaiete.

Com as apurações, a polícia identificou o líder de um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas e foi desvendada uma cadeia de lavagem de dinheiro na cidade de Conselheiro Lafaiete, com desdobramentos em outras cidades mineiras.

Apreensões e bloqueios

Na Operação “Lost” foram apreendidos cinco veículos, arma de fogo e munições, cerca de R$ 16 mil em dinheiro, celulares, computadores, documentos, extratos bancários e outros elementos relacionados aos crimes investigados.

Foi realizado ainda o bloqueio judicial de contas bancárias de 30 pessoas (físicas e jurídicas), bem como o de dois imóveis, sendo um urbano e um rural, que pertencem ao principal alvo da operação. Diversos alvos investigados têm passagens por tráfico de drogas e outros crimes.

“Os imóveis estavam registrados em nome de “laranjas”, na tentativa de dificultar o trabalho policial”, explicou a Civil.

Valores ocultados

A delegada Fabiana Leijôto, que participou das investigações, afirmou que os lucros obtidos com o tráfico de drogas eram ocultados pelos investigados em contas e bens em nomes de terceiros, também envolvidos no esquema criminoso.

Durante a investigação a Polícia Civil constatou uma movimentação de aproximadamente R$ 9 milhões por parte dos suspeitos. Foi identificado também que a origem de valores utilizados para adquirir bens diversos, tendo chamado a atenção da polícia o fato de os pagamentos serem feitos por meio de várias contas bancárias, que tiveram o bloqueio decretado pela Justiça.

“As investigações, ainda em curso, reforçam o compromisso da Polícia Civil de Minas Gerais no combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, buscando sempre trazer segurança e tranquilidade para a sociedade”, explicou o delegado regional em Conselheiro Lafaiete, Maurício Carrapatoso.



Além das equipes de todas as cidades pertencentes à Delegacia Regional de Polícia Civil de Conselheiro Lafaiete, responsável pela operação, a ação contou com o apoio das Delegacias Regionais de Barbacena, São João del-Rei, Ouro Preto e Curvelo, além do canil da PM.