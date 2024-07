O vice-prefeito de Bicas, Tiago Henrique Queiroz de Souza, teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal da cidade após duas denúncias protocoladas pelo vereador Luiz Fernando Passos de Souza, conhecido como Fernando do Joca (Republicanos).

Em suas redes sociais, o vereador informou que o vice-prefeito é suspeito de perseguição política e fraudes. Tiago Enfermeiro, que também atuava como enfermeiro no Hospital São José de Bicas, foi acusado de perseguir duas funcionárias e de receber, via Pix, dinheiro destinado aos plantões médicos. Além de acusações sobre subtração de cartões de crédito, entre outras irregularidades, ao Portal RKF Fernando também informou que o suspeito teria recebido indenização em mais de R$ 100 mil do hospital.

A segunda cassação se deu por abandono de cargo. Segundo Fernando do Joca, Tiago se mudou para o Rio de Janeiro em agosto do ano passado e, até o momento, não apresentou defesa ou posicionamento político sobre as acusações.

A reportagem entrou em contato com o político acusado e aguarda retorno.