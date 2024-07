A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra o prefeito de Tombos, no município da Zona da Mata. Ele é acusado de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em um caso ocorrido em fevereiro de 2023, na rodovia RJ-220, em Porciúncula, estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a Procuradoria de Justiça Especializada em Ações de Competência Originária Criminal (PCO), o incidente ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2023, por volta das 19h30. O prefeito, dirigindo um veículo oficial do município na rodovia, sentido Tombos, atropelou uma mulher devido à "sua imprudência, estando desatento e em velocidade incompatível para a situação e local”. A mulher faleceu em decorrência das lesões sofridas no atropelamento.

Segundo a denúncia, após o atropelamento, o prefeito não parou para prestar socorro à vítima e fugiu do local, apesar de não haver qualquer risco pessoal. A vítima havia caído de sua moto minutos antes, após colidir com um cachorro na rodovia, e estava sendo socorrida quando foi atropelada pelo veículo conduzido pelo prefeito.

A investigação revelou que, antes do atropelamento, policiais e pessoas que auxiliavam no socorro sinalizaram várias vezes para que o prefeito parasse o veículo, pois a mulher ainda estava na rodovia se recuperando das lesões da queda da moto. No entanto, os alertas foram ignorados.

Enquanto a moto era levantada, a mulher permaneceu deitada no asfalto. Nesse momento, o prefeito atropelou a vítima, mesmo com os alertas das pessoas que a socorriam, do giroflex da viatura policial ligado e do pisca-pisca de três veículos acionados. O impacto arremessou a mulher a 20 metros de distância e, em seguida, o prefeito fugiu sem prestar socorro.