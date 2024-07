Na última quinta-feira (4), uma mulher, cuja idade não foi identificada, foi detida pela Polícia Militar do Meio Ambiente por manter oito jabutis-piranga em cativeiro, em Recreio. Ela foi multada em R$ 129.088,66 por não possuir autorização para ter nenhum dos animais e por manter em cativeiro uma espécie que corre risco de extinção.

Segundo a suspeita, ela resgatou os animais na rua, pois teve receio de que eles fossem atropelados ou maltratados.

Por causa do surto da gripe aviária, os animais apreendidos foram deixados com a mulher como Depositária Fiel - assumindo a guarda dos animais durante o processo, sob pena de responder por perdas e danos caso não o faça - aguardando a manifestação do órgão ambiental.