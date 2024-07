O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Regional da Zona da Mata, em parceria com a Promotoria de Justiça de Ervália, a Polícia Militar e a Polícia Civil, cumpriu nessa sexta-feira (5), um mandado de busca e apreensão na cela de um vereador preso da cidade de Araponga.

O suspeito, ex-presidente da Câmara Municipal, é suspeito de integrar uma organização criminosa responsável por homicídios qualificados, porte de armas de fogo e tráfico de drogas nas regiões de Araponga, Ervália e Viçosa. Ele foi detido durante a primeira fase da Operação Sicário, realizada pelo órgão abril de 2023, e é considerado um dos líderes do grupo criminoso.



Lembre o caso

As investigações da Operação Sicário visam apurar o envolvimento do vereador e seus familiares em diversos homicídios qualificados em Araponga. A operação também investiga a participação do grupo em atividades criminosas violentas, incluindo execuções, nas cidades de Araponga, Viçosa e região.

Durante a primeira fase da operação, foram cumpridos 11 mandados judiciais em Viçosa, Araponga e Sericita, incluindo três mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão, um deles na Câmara Municipal de Araponga. As investigações revelaram que o vereador e seus familiares eram temidos na região e que o parlamentar usava sua posição de autoridade para garantir impunidade a seus atos ilícitos.