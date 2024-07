Na manhã deste sábado (6), o motorista de uma caminhonete, de 61 anos, ficou gravemente ferido após bater em um carro na BR-265, no trevo de acesso à cidade de Tiradentes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a vítima e a encaminhou ao Hospital Nossa Senhora das Mercês.

Segundo o Corpo de Bombeiros de São João del-Rei, acionado para a ocorrência, o idoso sofreu fraturas expostas no braço e na perna esquerda. Já o motorista do carro não teve ferimentos.

De acordo com o Sargento Brighenti, chefe da equipe de resgate, a vítima estava fora do veículo, caída ao lado de uma estrutura que fica no trevo, quando a equipe chegou. "Não sabemos se ele foi ejetado da caminhonete ou se foi retirado do veículo", informou.

Sobre as causas do acidente, os Bombeiros acreditam que um dos veículos estava entrando na cidade enquanto o outro seguia em linha reta.

A Polícia Militar Rodoviária também compareceu ao local para realizar apurações sobre o ocorrido.



Tags:

acidente | Ferido