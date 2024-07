Um motorista de 29 anos morreu após invadir a contramão da BR-267, em Leopoldina, bater em dois carros no início da tarde desse domingo (7).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete conduzida pela vítima seguia no sentido Leopoldina/Juiz de Fora quando, no km 14, ao fazer uma curva, invadiu a contramão da pista e bateu de frente com outro carro que seguia na direção oposta.

Logo em seguida, a caminhonete bateu em outro carro que também seguia na direção oposta.

O condutor de um dos carros, de 68 anos, não se feriu. Já a motorista do outro veículo, uma mulher de 31 anos, e uma adolescente de 15 tiveram lesões leves. As vítimas feridas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para um hospital em Leopoldina. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

De acordo com os bombeiros, o motorista estava em parada cardiorrespiratória por causa do trauma grave com Traumatismo Cranioencefálico (TCE) severo e sangramento de ouvido e boca. Os bombeiros tentaram a ressuscitação cardiopulmonar por cerca de 50 minutos, até a morte ser constatada por um médico do Samu.

Após os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil, o corpo do motorista foi removido por uma funerária de Leopoldina. Os bombeiros também estiveram no local.

