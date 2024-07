Uma discussão entre dois jovens, de 19 e 24 anos, terminou com o mais velho morto depois de ser baleado na noite desse domingo (7), no Bairro São Geraldo, em São João del-Rei.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para verificar a ocorrência de tiros e durante os trabalhos, recebeu informações que a vítima baleada teria dado entrada em uma casa de saúde, na área central, e teria morrido. O autor dos disparos seria um rapaz de 19 anos.

Segundo a PM, os tiros foram registrados no interior de um estabelecimento comercial por causa de uma discussão. Um dos tiros atingiu fatalmente a vítima, que já era conhecida no meio policial com diversas passagens por envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios.

As equipes buscam o suspeito de ter atirado na vítima, mas ele ainda não foi localizado.