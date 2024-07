Um homem de 46 anos foi detido após denúncia que ele aparentemente instalava um dispositivo nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal (CEF) no Centro de Cataguases, no fim da manhã de sábado (6).

Em nota, a CEF disse que "que monitora ininterruptamente suas salas de autoatendimento e, quando identificada ação criminosa, as medidas cabíveis são adotadas, com atuação conjunta com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública, objetivando o combate a fraudes e golpes. Todas as informações sobre eventos criminosos em suas unidades são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes".

A empresa de segurança da agência alertou a Polícia Militar (PM) sobre o caso. Com as características do suspeito, a equipe passou a monitorar o local na Praça Getúlio Vargas e o homem foi novamente avistado dentro da agência.

Ele foi visto retirar algo de um dos caixas eletrônicos logo depois de uma cliente ter tentado, sem sucesso, sacar uma quantia em dinheiro.

A PM acompanhou o suspeito que foi abordado logo em seguida. Com ele os policiais encontraram um celular, R$ 760 em dinheiro, cartões bancários de terceiros, tesoura, fita isolante "tirantes" plásticos envoltos em fita isolante, envelope de papel para depósito com logomarca da CEF.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Leopoldina.

Confira abaixo as orientações da Caixa:

"O banco orienta seus clientes a não aceitarem ajuda de estranhos, mesmo dentro das agências. Caso o cartão fique preso na máquina, o fato deve ser informado a um empregado devidamente identificado. Se a agência estiver fechada, o cliente deve entrar em contato com a central de atendimento da CAIXA pelo 0800 726 0101 para que sejam tomadas as providências, como o bloqueio temporário ou o cancelamento com reemissão. Os clientes não devem fornecer suas senhas ou outros dados de acesso a terceiros ou em sites ou aplicativos não oficiais, bem como, em ligações telefônicas.

Além disso, a CAIXA reforça os principais cuidados a serem observados: