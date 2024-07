Dois assaltantes invadiram um supermercado, arrombaram dois cofres e furtaram cerca de R$ 16 mil em dinheiro na madrugada de domingo (7), em São João del-Rei.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no estabelecimento que fica nas proximidades do Trevo do Elói. Duas pessoas, aparentemente do sexo masculino, com os rostos tampados, arrombaram a porta principal do local.

Depois de entrar no estabelecimento, a dupla arrombou dois cofres e furtaram aproximadamente R$ 16 mil.

A PM busca os assaltantes, mas eles ainda não foram localizados.