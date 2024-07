Um jovem de 29 anos, suspeito de um homicídio registrado em Juiz de Fora no último dia 5, foi detido em Barbacena na noite de sábado (6). O primo dele, de 19 anos, também foi detido em Bias Fortes.

A reportagem procurou a Polícia Militar (PM) para saber detalhes do homicídio e aguarda retorno.

Prisão em Barbacena

A PM de Barbacena recebeu informações que o autor do assassinato em Juiz de Fora estaria escondido na casa de parentes em Bias Fortes e teria arruma um veículo para ajudá-lo na fuga sentido a Barbacena.

Foram feitas diligências e o veículo em que ele estava foi identificado. Em operação conjunta entre as polícias de Bias Fortes, Antônio Carlos e Barbacena, foi possível abordar o veículo que seguia para a casa de um parente no Distrito de Pinheiro Grosso.

O carro foi abordado no Bairro Dom Bosco, em Barbacena. O suspeito de ser o autor do homicídio, um jovem de 29 anos, estava no veículo com uma tia e outros ocupantes. Nada de ilícito foi encontrado com ele ou com os ocupantes do carro.

A mulher se identificou como tia do rapaz e disse que ele chegou à casa dela de madrugada muito nervoso e agitado, e pediu para dormir na residência. No fim da tarde, ele começou a pressioná-la para que o levasse até Barbacena, para a casa de uma prima, mas ele não passou o endereço.

A tia alegou que deixaria o sobrinho no perímetro urbano da cidade e como ele estava muito agitado, pediu que os outros ocupantes do veículo, que têm grau de parentesco com o rapaz, a acompanhasse.

Segundo a PM, o jovem alegou que não participou do crime em Juiz de Fora. Ele foi questionado sobre o motivo de ter chegado de madrugada à casa da tia e pedido abrigo. O rapaz afirmou que resolveu sair de Juiz de Fora e passar o sábado na casa da tia, mas o fim do dia pediu que ela o levasse para Barbacena, mas não quis dizer qual seria o destino da cidade.

Ele foi detido em flagrante e encaminhado para a Delegacia.

Prisão em Bias Fortes

As diligências sobre o homicídio continuaram e, na noite desse domingo (7), um outro jovem de 19 anos, primo do suspeito principal, foi detido dentro de casa na Colônia do Paiol, na zona rural de Bias Fortes.

Na residência onde o suspeito do homicídio teria passado parte do dia, a PM encontrou o veículo que teria sido utilizado no crime na garagem do imóvel.

A tia do suspeito da autoria do assassinato disse que o sobrinho pediu para guardar o veículo no local. No quarto onde ele esteve os policiais encontraram em cima do guarda-roupa um revólver calibre 22, sem a coronha e uma munição do mesmo calibre.

No quarto do primo do jovem uma munição calibre 28, aparentemente recarregada, foi encontrada na gaveta de uma cômoda.

De acordo com a PM, ao ser questionado, o rapaz de 19 anos contou que há um tempo encontrou o armamento na estrada e o levou para casa, juntamente com a munição. Sobre a munição recarregada, ele contou que costumava realizara caça junto com outros amigos.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.



