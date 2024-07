Um motorista não identificado, em alta velocidade, bateu contra uma moto na Avenida Santa Rita, no fim da noite desse domingo (7), em Viçosa. Depois do acidente, o motorista do carro fugiu.

Em contato com a Polícia Militar (PM), o motociclista de 20 anos disse que estava com a namorada, de 28 anos, pela via, no sentido Centro, quando ao fazer uma conversão à esquerda para acessar a Avenida Bueno Brandão, bateu em um carro que estava em alta velocidade.

Com o impacto, a moto foi lançada e bateu em outro carro que aguardava para acessar a Avenida Santa Rita. Testemunhas que estavam no local, e o motorista de 31 anos do carro que estava parado, confirmaram a versão apresentada e relataram ainda que o motorista do carro fugiu no sentido do Bairro de Fátima.

Os jovens que estavam na moto foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital São Sebastião. Os nomes deles não foram revelados. O motorista do carro não se feriu.

A PM realiza diligências para localizar o condutor que fugiu, mas ele ainda não foi localizado.