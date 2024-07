Na última semana, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito instaurado para apurar o crime de estelionato envolvendo um suposto líder religioso na cidade de Carandaí, no Campo das Vertentes. A vítima do crime, frequentadora de uma igreja, teria sido alvo de um prejuízo no valor de R$ 18 mil.

O investigado pelo crime foi indiciado por estelionato e o inquérito, encaminhado à Justiça.



Entenda o crime

Segundo a PCMG, a vítima relatou ter frequentado a igreja por três vezes, ocasião em que o responsável pelos cultos perguntou se ela poderia ir à casa dele. No local, após fazer algumas orações, o suspeito afirmou ter recebido visões em que a vítima perderia tudo, o que a levaria a um processo de depressão. Para convencer a vítima, o homem teria frases como: "o que o espera é um quarto escuro" e "você vai começar a se cortar".

Logo após as supostas visões, o suspeito pediu à vítima R$ 20 mil para fazer um “trabalho”, por meio de rezas, para que nada de mau acontecesse. O investigado ainda teria orientado que a vítima não deveria contar aquilo para ninguém, visto que se tratava de uma promessa com um ser superior.

Temendo por sua integridade física e por seu patrimônio, a vítima chegou a fazer três transferências para o suspeito, no mês de abril de 2024, totalizando R$ 18 mil. Passados alguns dias, a vítima percebeu que havia caído em um golpe e solicitou a restituição do dinheiro, mas o suspeito negou a devolução, alegando ter gastado o montante com a instituição religiosa.