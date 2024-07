O pai do bebê de 11 meses que foi encontrado morto pela mãe dentro do berço em dezembro de 2023, em Senador Cortes, confessou que sufocou o menino durante o sono. Ele foi preso na última sexta-feira (5) e a informação divulgada pela Polícia Militar (PM) nessa segunda-feira (8).

A mãe do bebê acionou a PM após o companheiro confessar o assassinato. A jovem de 25 anos contou que o autor, da mesma idade, queria se entregar pelo crime.

À PM, o rapaz não especificou a motivação e não soube dizer o porquê ter cometido o crime, mas disse que sufocou o filho enquanto ele dormia e que depois colocou o paninho conhecido como “naninha” dentro da boca do menino.

A polícia ressaltou que o autor faz uso de medicamento controlado e faz tratamento psiquiátrico. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia para depoimento. No mesmo dia foi expedido e cumprido um mandado de prisão preventiva contra ele.

Relembre

O bebê foi encontrado morto pela mãe dentro do berço na madrugada do dia 27 de dezembro do ano passado, no Bairro Novo Horizonte, em Senador Cortes. Na ocasião, a suspeita era que o bebê tinha se engasgado com a “naninha” durante o sono.

A PM foi acionada após a mãe encontrar o filho imóvel e com os pés roxo. A mulher pediu ajuda aos vizinhos.

Na época, ela contou aos policiais que, como de costume, colocou o filho para dormir entre 23h30 e 0h, depois da última refeição, e que o menino só costumava a acordar entre 6h e 7h para comer novamente.

Por isso, às 6h, ela acordou e viu da porta o bebê quieto no berço aparentando estar dormindo. A mãe então voltou a dormir e ao acordar novamente, viu que o filho continuava a aparentar que estava dormindo. Pouco depois ela retornou e viu que o bebê estava na mesma posição e gritou por socorro.

Uma testemunha contou aos militares que ouviu a mãe do menino gritar e pedir por socorro, indo imediatamente à residência. Ela viu o bebê imóvel e com uma mancha roxa no pé, e percebeu que o neném tinha um pano na boca.

A testemunha relatou ainda que, no susto, a mãe achou que o filho se mexeu e retirou o pano da boca do bebê.

A testemunha então foi ao Posto Médico e um técnico de enfermagem e um médico estiveram na casa. O médico constatou a morte do bebê.