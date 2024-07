Pai, filho e tio são detidos suspeitos de participar do assassinato de um jovem de 24 anos em São João del-Rei. As prisões foram na cidade e em Lavras.

A Polícia Militar (PM) informou que o homicídio foi registrado na noite de domingo (7).



O pai do jovem de 19 anos, suspeito de ser o autor do homicídio, foi encontrado pela PM no fim da manhã dessa segunda-feira (8). Informações apontam que o homem de 38 anos estava com o filho quando a vítima apontou uma arma na direção deles.

A arma foi tirada da vítima, que foi jogada no chão. Neste momento, o rapaz mais novo aproveitou da situação e atirou contra a vítima.

Esconderijo em Lavras

De acordo com a PM, durante os levantamentos foram obtidas informações de que o jovem estaria escondido em Lavras. O endereço foi repassado para a polícia local que confirmou a localização do suspeito.

O rapaz tentou fugir pelos fundos da residência, por uma mata, mas foi alcançado e contido pelos militares. Duas armas encontradas no imóvel foram apreendidas.

No mesmo local, um homem de 36 anos, tio do autor dos disparos, foi detido. Ele teria dado apoio ao sobrinho durante a fuga após o crime. Segundo a PM, ele tinha um mandado de prisão em aberto; o motivo não foi revelado.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Lavras.



Tags:

Pai