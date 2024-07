Uma batida entre um caminhão e uma carreta deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira, 9 de julho. O acidente foi registrado na altura do km 778 da rodovia.

Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e uma equipe de resgate da EcoRioMinas foram acionados.

De acordo com as informações obtidas pelo Jornal O Vigilante Online, o condutor e o passageiro do caminhão apresentaram escoriações e após o primeiro atendimento no local, eles foram levados para o Pronto Socorro Municipal da Casa de Caridade Leopoldinense. O condutor da carreta não se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e atuou para eliminar o perigo de derrapagem na pista e controlar o vazamento de óleo de um dos veículos.

O trânsito no local precisou ficar parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal.

