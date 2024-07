Na madrugada desta terça-feira (9), um idoso de 80 anos foi socorrido após cair de carro em uma ribanceira na BR-267, em Lima Duarte, sentido Olaria. Ele estava desaparecido desde a manhã dessa segunda (8).

Segundo a Polícia Militar, o carro da vítima havia batido na traseira de um caminhão, não parando até cair na ribanceira.

Conforme Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), responsável pelo atendimento, o idoso se queixava de dor no membro inferior direito e na região do quadril, além de apresentar hematomas no corpo. Ele foi imobilizado pelos socorristas com o auxílio da Polícia Militar (PM) e familiares, e encaminhado para a Santa Casa da cidade.

