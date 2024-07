Duas dragas irregulares utilizadas para extração de ouro foram destruídas no Rio Pomba na manhã dessa terça-feira (9), em Cataguases.

A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) e agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) foram acionados para cumprir um mandado emitido pela Justiça Federal contra o garimpo irregular.

Na região, as equipes encontraram duas dragas irregulares, instaladas em pontos diferentes, usadas para a extração de ouro no Rio Pomba. Os policiais e agentes decidiram queimar as dragas por não haver meios de removê-las.

Uma outra draga de areia foi lacrada por ordem judicial. Não foi esclarecido se as equipes identificaram os responsáveis pelas dragas.