Um motorista de aplicativo de 33 anos foi encontrado morto às margens da LMG-809, na cidade de Coronel Xavier Chaves, na manhã dessa terça-feira (9). Ele tinha uma marca de tiro atrás da orelha direita.

O corpo foi encontrado no km 2 e, segundo a Polícia Militar (PM), não havia sinais de frenagem na pista. Nas proximidades os policiais encontraram um papelote de cocaína e uma nota de R$ 20.

De acordo com a PM, aparentemente o crime não foi cometido no local e o corpo foi arrastado por alguns metros, pois faltava um pé de tênis.

Levantamentos apontaram que o motorista de aplicativo usava um veículo alugado de uma empresa de locação. O carro foi encontrado abandonado no Bairro Nossa Senhora da Conceição, em São João del-Rei. Um pé de tênis idêntico ao que estava com a vítima foi encontrado dentro do veículo.

A PM ainda recebeu informações que familiares do motorista foram até a casa dele, no Bairro Rosa Mística, em Santa Cruz de Minas, e viram eu um notebook e um DVDR, que registrava as gravações do circuito interno do imóvel, foram levados.

A polícia segue em rastreamento para identificar a autoria do crime e elucidar os fatos.