Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM) nesta quarta-feira (10) após roubarem uma bicicleta e um aparelho celular de um estudante na porta do IF Sudeste, no Bairro Barra, em Muriaé.

Após o assalto, a PM foi acionada e a dupla foi detida no final da Rua Oswaldo Cruz, também na Barra, a poucos metros de onde ocorreu o roubo. A bicicleta foi recuperada, mas os militares não conseguiram localizar o celular.

Os suspeitos foram levados para o Ponto de Registro de Ocorrências Policiais e apresentados à Polícia Civil.



