Quase 300 pinos com cocaína foram encontrados dentro de uma casa em Santos Dumont, no início da tarde dessa quarta-feira (10), durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A moradora do imóvel, que não teve o endereço divulgado, permitiu a entrada da Polícia Militar (PM) na residência. Durante buscas, foram encontradas sacolas com potes que tinham 281 pinos com cocaína, além de materiais para preparado das drogas para comercialização, sendo microtubos, saquinhos e papel filme, além de outro saco com cocaína.

Segundo a PM, a moradora de 34 anos disse que o material era do irmão, que não foi localizado. Ela recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhada para a Delegacia.



Tags:

Drogas | Polícia