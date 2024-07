Um adolescente de 16 anos foi apreendido após a Polícia Civil cumprir um mandado de busca e apreensão em local conhecido como ponto de tráfico de drogas em Viçosa, nessa quarta-feira (10).

As equipes flagraram o momento em que um usuário comprava entorpecentes no local onde o mandado era cumprido, na Avenida JK. Porções de cocaína foram apreendidas com ele.

Um adolescente estava no local e com ele os policiais encontraram cocaína, dinheiro e celular.

Responsável pela ação, o delegado Renato Zanco explicou que a ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas na região e que as investigações continuam para identificar outros envolvidos no tráfico de drogas na localidade.

O usuário de drogas e o adolescente foram encaminhados à delegacia para os procedimentos de polícia judiciária.