Um motorista de 50 anos ficou ferido capotar com o caminhão na MG-353, em Coronel Pacheco, nessa quinta-feira (11).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu a ocorrência, mas não deu detalhes de como o veículo capotou.

As equipes encontraram o caminhão caído às margens da rodovia, no km 51. Segundo a PMRv, o veículo e um semirreboque estavam com a documentação em dia. O motorista tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passou pelo teste do bafômetro, que não atestou o uso de bebida alcóolica.

O motorista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que informou que ele tinha um ferimento na cabeça. Depois do atendimento, ele foi liberado no local.