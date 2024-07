Um adolescente de 17 anos foi baleado e uma jovem de 21 morreu após ser atingida na noite dessa quinta-feira (11) no Córrego dos Braguinhas, na zona rural de Ubá.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou a moça caída no chão, já sem vida. O adolescente era atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi conduzido para o Hospital Santa Isabel com ferimento no glúteo.

Na unidade, o menor contou aos policiais que estava na moto com a vítima quando, ao chegar perto de uma fábrica de móveis, uma pessoa que estava atrás de uma árvore saiu atirando em direção ao veículo.

O adolescente afirmou que não conseguiu reconhecer o autor dos tiros, pois a iluminação pública não funcionava. O garoto contou ainda que conseguiu pular da moto e correr em direção à casa dele, mas foi perseguido pelo atirador e foi atingido por dois disparos.

A PM segue em rastreamento para localizar o autor do crime.