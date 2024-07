Uma mulher de 33 anos que fingia ser funcionária da Embaixada da Alemanha foi presa em Viçosa na última terça-feira (9). Segundo a Polícia Civil de Goiânia, Bárbara Elisa Balbino Teixeira é suspeita de estelionato e coleciona vítimas pelo país.

A reportagem busca informações sobre a defesa de Bárbara.

A Operação “Embaixadora” cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na casa de Bárbara, em Viçosa. As investigações apontaram que ela se passava por funcionária da Embaixada da Alemanha para obter diversas consultas e medicamentos com uma médica nutróloga, dona de uma clínica situada no Setor Marista, Goiânia.

De acordo com a Civil, Bárbara fazia promessas de viagens para a Alemanha e de obtenção de pacientes naquele país. Ela também forjou diversos comprovantes de pagamentos por PIX, causando à vítima um prejuízo direto de mais de R$ 40 mil.

As consultas com a nutróloga começaram em dezembro de 2023 e eram feitas de forma remota, por videochamadas. Os medicamentos eram despachados pela vítima para Viçosa pelo serviço Sedex, dos Correios.

Foi identificado que Bárbara coleciona vítimas em diversos locais do país, inclusive cirurgiões plásticos com quem chegava a marcar procedimentos cirúrgicos.

Durante o cumprimento dos mandados foram localizados e recuperados parte dos medicamentos relacionados a tratamentos via soroterapia.

FOTO: Polícia Civil - Medicamentos apreendidos na casa de Bárbara Elisa Balbino Teixeira em Viçosa

“Considerando a possibilidade de eventuais outras vítimas da fraudadora, o delegado responsável pelo inquérito autorizou a divulgação do nome e da imagem da investigada, com fulcro na Lei 13.869/2019 e Portaria 547/2021-PCGO”, explicou a Polícia Civil de Goiânia.