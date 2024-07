Após 10 horas de debate, Paulo Vitor Vieira Precioso, de 26 anos, foi condenado a 14 anos de prisão, inicialmente em regime fechado.

Paulo Vitor foi acusado de participar da morte do jovem Bruno Gustavo de Freitas Roque, de 29 anos. O réu estava preso desde 2020 e continuará cumprindo a pena na Penitenciária Dr. Manoel Lisboa Júnior, em Muriaé.

Testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas. Depois, foi a vez do Ministério Público apresentar sua tese e, em seguida, os advogados de defesa.

Bruno foi morto com um tiro no abdômen na porta de sua casa, no dia 11 de janeiro de 2020. Ele chegou a ser socorrido com vida pelo pai e alguns vizinhos, sendo levado para o Hospital São Paulo em um carro, mas não resistiu e faleceu minutos depois.

Em outubro do ano passado, um dos suspeitos de ter participado no crime foi julgado e absolvido.

Procurados, os advogados de defesa do réu disseram que vão recorrer da sentença da Justiça.



Tags:

Justiça