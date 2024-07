Um homem de 34 anos foi encontrado morto nesta sexta-feira (12) dentro de uma das celas na Penitenciária Dr. Manoel Martins Lisboa Júnior.

Trata-se do muriaeense Carlos Gleiser Antunes Nogueira. De acordo com informações da Polícia Civil, tudo indica que a causa da morte foi enforcamento.

A perícia técnica foi até o local e realizou todos os procedimentos. Um médico legista também foi acionado para examinar o corpo.

Carlos era morador do Bairro Santa Terezinha e estava detido em regime fechado há cinco anos. Ele respondia por crimes como corrupção de menores, previsto no Artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e homicídio. Ele dividia a cela com outros dois detentos que estavam no banho de sol no momento do ato. Câmeras de segurança registraram o momento em que os detentos voltaram para a cela.

Em contato com a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a informação é que já foi instaurado um inquérito para maiores levantamentos. O corpo foi removido para o IML e depois será liberado à família.

Procurada, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) ainda não se manifestou.