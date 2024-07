Três suspeitos de envolvimento em um homicídio na cidade de Cipotânea, no último dia 9, foram presos nessa sexta-feira (12). No último dia 9, data do crime, um rapaz de 24 anos foi preso e uma adolescente apreendida. As idades não foram reveladas.

Na noite do dia 9, um homem de 33 anos e uma adolescente de 15 estavam em uma moto quando um rapaz e outros dois homens em um carro atiraram contra o casal. O homem foi atingido e morreu no local. Já adolescente foi baleada de raspão na mão e no braço, sendo socorrida para o Hospital Municipal e liberada após atendimento.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para elucidar o crime.