O Presídio de Leopoldina foi desativado e os detentos foram transferidos para a nova unidade em Ubá. O processo foi iniciado após visita de representantes do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) ao presídio na última quinta-feira (11).

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em nota enviada à reportagem neste sábado (13), a desativação faz parte de um “planejamento de concentração e desmobilização de unidades que oferecem poucas condições por novas unidades prisionais projetadas”.

Os presos foram remanejados depois da ampliação de vagas na região com a inauguração do novo Presídio em Ubá, com capacidade para 388 detentos, prevista para a próxima semana.

“A medida visa preservar a integridade dos detentos, policiais penais e demais servidores da unidade, além de garantir maior conforto a todos em uma unidade recém-construída que ofertará melhores condições de trabalho e acautelamento”, disse a Sejusp em nota.

A decisão foi comunicada ao Poder Judiciário local e demais órgãos do sistema de Justiça. O Depen-MG também deu início ao processo de comunicação de servidores sobre as mudanças que deverão ocorrer nas próximas semanas para a transferência de presos, remanejamento de servidores e desmobilização da unidade.

“Ressaltamos, ainda, que todos os trâmites estão sendo realizados com a devida cautela e organização, de modo a minimizar qualquer eventual transtorno aos servidores que hoje prestam serviço na unidade e aos familiares dos custodiados”, finalizou a Sejusp em nota.