Um casal, de 45 e 59 anos, foram detidos após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar quase 900 pinos de cocaína dentro do carro deles na BR-116, em Leopoldina. Os filhos do casal, duas crianças de 9 e 11 anos, estavam no veículo.

Durante a madrugada deste domingo (14), a PRF interceptou o carro no km 749. O carro tinha placas de Leopoldina. Durante vistoria, os policiais encontraram 868 pinos de cocaína escondidos no estepe do veículo.

O motorista de 59 anos disse que pegou a droga em um posto de combustível na cidade do Rio de Janeiro e que o entorpecente seria entregue em Leopoldina. Ele contou que receberia R$ 2 mil para realizar a viagem.

FOTO: PRF - Pinos de cocaína foram encontrados dentro do carro em Leopoldina

O casal foi detido e encaminhado para a Polícia Civil de Leopoldina, assim como a cocaína apreendida. O carro foi recolhido para um pátio credenciado na cidade.