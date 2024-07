Um carro roubado no estado do Rio de Janeiro foi apreendido com um homem que se identificou como militar do Exército Brasileiro na noite desse sábado (13), no trevo entre as BRs 116 e 356, em Muriaé. Ele estava acompanhado da esposa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe fazia uma fiscalização na rodovia quando o veículo registrado em Ariquemes, no estado de Rondônia, foi abordado. Aos policiais, o motorista disse que era militar do Exército. Diante das inconsistências do documento de licenciamento do veículo, os policiais suspeitaram e fizeram uma vistoria nos identificadores do automóvel.

Foi constatado que a placa afixada no carro não era a verdadeira e que o carro havia sido roubado em março na cidade de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Dentro do carro, em uma mochila, os policiais encontraram uma arma de fogo calibre 9mm e dois carregadores, com um total de 24 munições. A arma estava registrada no nome do militar e, a princípio, em situação irregular. O carro foi apreendido e encaminhado para um pátio credenciado onde ficará à disposição da Justiça.

O militar e a esposa foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Muriaé por adulteração de sinal identificador do veículo, adulteração de documento e receptação.



