Três pessoas ficaram feridas após uma batida entre dois carros na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, na noite desse sábado (13). Mesmo com a pista sinalizada, um terceiro carro bateu em uma viatura do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações preliminares do Corpo de Bombeiros, um dos carros tentou realizar um retorno ao cruzar a pista e foi atingido pelo outro veículo.

Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos às vítimas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para dar continuidade. Conforme os militares, apesar do impacto, todas as vítimas estavam fora de perigo. Elas foram encaminhadas pelo Samu para o hospital para exames complementares.

A via foi sinalizada para os trabalhos, mas durante o atendimento da ocorrência, um terceiro carro bateu na viatura do Corpo de Bombeiros que estava estacionada e fechava uma das faixas da rodovia.

O motorista deste carro foi avaliado por uma ambulância da Via 040, que administra a rodovia, e não sofreu ferimentos graves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil também estiveram no local para investigar as causas do acidente e a Via 040 para controlar o trânsito. O tráfego ficou lento por algumas horas para o atendimento às vítimas e remoção dos veículos, mas já foi normalizado.

“Este incidente serve como um lembrete da importância da atenção e prudência ao volante. As autoridades reforçam a necessidade de se respeitar os limites de velocidade e as sinalizações de trânsito para evitar acidentes e garantir a segurança de todos os usuários da rodovia”, ressaltou o Corpo de Bombeiros.