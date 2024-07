Duas casas e dois carros pegaram fogo em São João del-Rei e Prados no sábado (13) e domingo (14). Ninguém ficou ferido nas ocorrências.

Segundo o Corpo de Bombeiros, durante a tarde, uma casa em Prados foi tomada pelas chamas. O morador contou que um curto-circuito pode ter causado o incêndio.

Diversos pertences foram danificados e a estrutura do imóvel também, sendo que algumas paredes e parte do telhado caíram por causa do calor. A Defesa Civil foi notificada para averiguar a situação.

No Centro Histórico de São João del-Rei um princípio de incêndio foi registrado em uma residência na cidade. O fogo teria começado depois de um vazamento de gás em um defumador de carnes.

"Quando chegamos, o fogo já tinha sido controlado com um extintor por um vizinho, mas ainda havia grande quantidade de gás no ambiente. Nós realizamos a abertura de portas e janelas para ventilar o local", explicou o sargento Dinali, chefe da equipe dos bombeiros que atendeu a ocorrência.

A proprietária foi orientada a procurar um novo lugar para realizar a defumação das carnes, uma vez que este tipo de atividade dentro do imóvel representaria um risco de novos incêndios.

Carros pegam fogo FOTO: Corpo de Bombeiros - Carro pegou fogo em São João del-Rei

Os dois veículos com registros de incêndios estavam em São João del-Rei. No fim da tarde de sábado, na Colônia do Marçal, um carro teve um princípio de incêndio na parte mecânica.

As chamas foram controladas por populares com o uso de extintores de incêndio quando a equipe dos bombeiros chegou ao local.

Na madrugada desse domingo, um carro pegou fogo no Centro Histórico da cidade. Testemunhas contaram que o fogo teria sido provocado por um homem após ele furtar objetos de dentro do veículo.

Os vizinhos começaram a controlar a chamas e, com a chegada do Corpo de Bombeiros, uma mangueira foi utilizada para acabar com o fogo e realizar o rescaldo.

Segundo os bombeiros, como havia indícios de crime, a Polícia Militar (PM) também foi acionada para apurar a situação.