Um jovem de 18 anos morreu depois de ser baleado na virilha durante uma festa julina no Bairro Águas Férreas, em São João del-Rei, na noite desse domingo (14). Outras duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas com estilhaços.

A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia anônima via Central de Operações sobre uma pessoa baleada na festa. No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez os primeiros atendimentos à vítima, residente da Vila São Bento, que não resistiu e morreu no local.

Uma outra denúncia anônima apontou que os autores do homicídio seriam um adolescente de 17 anos, um jovem de 21, que estava acompanhado da namorada não identificada, e um rapaz de 28 anos.

Uma mulher de 44 anos e um jovem de 19 sofreram lesões em decorrência dos estilhaços do tiro. O estado de saúde deles não foi informado.

Buscas

A PM iniciou as diligências para localizar os suspeitos e seguiu para a casa do jovem de 21 anos, no Bairro Tijuco, e também na residência do rapaz de 28 anos, no Bairro Preto. Eles não foram localizados.

Quando os policiais chegaram na casa da namorada do jovem de 21 anos viram que a porta do imóvel estava completamente arrombada. Os militares foram informados que a porta havia sido arrombada anteriormente por outra mulher.

As equipes puderam verificar o movimento de pessoas no interior do imóvel para se esquivarem da abordagem. Os policiais perceberam ainda que, antes de entrarem na residência, um jovem de 26 anos jogar duas munições.

Os militares receberam autorização para entrarem no imóvel e o rapaz foi detido por posse ilegal de munição. A PM tinha denúncias que o suspeito fazia tráfico de drogas e, por isso, os policiais foram até a casa dele no Bairro Fábrica para fazer buscas.

As equipes encontraram uma porção pequena, dez tabletes pequenos, embalados separadamente com plástico filme, e um tablete tamanho aproximado de meia barra de sabão, de maconha; e uma porção branca, petrificada, tamanho aproximado de uma caixa de fósforo, de cocaína.

O jovem recebeu voz de prisão por suspeita de tráfico de drogas e foi levado para a Delegacia.

Suspeito do homicídio detido

Informações recebidas pela PM apontam que os suspeitos do homicídio e a namorada de um deles, estavam em uma festa. Em determinado momento, o grupo desceu a rua e logo em seguida foram ouvidos vários tiros. Depois disso, todos os envolvidos saíram do local.

A PM esteve na casa da adolescente de 17 anos no Bairro Caeira e o menor foi abordado ainda na rua. Ele foi apreendido por suspeita de homicídio e levado para a Delegacia.

Outras denúncias anônimas chegaram via Central de Operações que apontavam que a moto utilizada na fuga dos suspeitos estaria abandonada em um matagal no Bairro águas Férreas. O veículo foi achado no local e removido para um pátio credenciado.

A PM segue nas buscas para localizar os suspeitos de 21 e 28 anos.