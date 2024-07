Uma mulher de 39 anos foi detida após tentar agredir e esfaquear a colega, de 48 anos, dentro da casa dela em São João del-Rei, na madrugada desse domingo (14).

Após acionamento via Central de Operações, a Polícia Militar (PM) esteve no Bairro Alto das Mercês. Segundo informações, a vítima estava em casa, já deitada, quando recebeu a visita inesperada de uma colega de bar, moradora do Bairro Senhor dos Montes.

Ela teria aproveitado que a porta da residência ficava aberta e entrou, sentando-se na cama da colega. Ela estava embriagada e dizia coisas estranhas. Em determinado momento, deitou-se ao lado da vítima e tentou beijá-la.

Ao ser empurrada pela vítima, a mulher tentou agredir a vítima e pegou uma faca de pão que estava perto de uma televisão, dando uma faca no peito da mulher.

Ela então levantou-se, chamou os vizinhos e pediu que eles procurassem socorro médico enquanto voltava para cuidar da mulher ferida.

A suspeita foi detida e encaminhada para a Delegacia. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.