Um jovem de 26 anos foi detido após colocar fogo em uma casa e descumprir uma medida protetiva em Arantina, na noite da última sexta-feira (12).

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que o rapaz teria se trancado e ateado fogo dentro da residência, que fica na área central.

As equipes foram para o local e chamaram o jovem, que se recusou a abrir a porta. Diante da negativa, os policiais abriram o portão e, pela janela lateral, viram o rapaz na cozinha do imóvel, andando de um lado para o outro e suado.

O cômodo estava escuro e sem luz elétrica, e ele estava em meio à fumaça e calor intenso. Com o iminente risco de incêndio e a vida do jovem em perigo, a PM abriu a porta para tentar retirar o jovem. Contudo, ele estava com uma faca e aguardava a entrada dos policiais.

Ele recebeu ordem para largar a faca, que foi ignorada. O rapaz se movimentou com a faca em direção à porta com a intenção de agredir um dos policiais. Por isso, um disparo de pistola de impulso elétrico foi feito e atingiu as costas do jovem. Ele ainda resistiu e não soltou a faca, sendo necessário mais oito disparos.

Neste momento ele jogou a faca no chão, mas resistiu ser algemado. Ele foi contido com o uso de técnicas específicas. A faca foi apreendida.

A PM fez contato com um bombeiro militar que, ao receber um vídeo da situação, orientou que os policiais colocassem o botijão de gás em local aberto. A cozinha ficou parcialmente queimada.

O rapaz foi encaminhado para atendimento médico.

Medida protetiva

Segundo a PM, o rapaz recebeu voz de prisão por descumprir uma medida protetiva. A vítima seria tia do jovem, uma mulher de 30 anos.

Ele deveria estar, no mínimo, a 200 metros de distância da mulher. Por isso, além do crime de incêndio, ele recebeu voz de prisão por descumprir essa medida protetiva.



