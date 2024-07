Um casal teve a casa invadida e foi agredido com socos, chutes e pauladas na madrugada desse domingo (14), em Barbacena. Um acidente de trânsito teria motivado a agressão e os suspeitos foram detidos.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que dois homens e uma mulher teriam invadido a residência e danificado diversos objetos além da agressão ao casal, que não teve a idade revelada.

Uma das vítimas contou a identidade dos autores e disse que eles tentaram arrombar o portão do imóvel, pularam o muro e invadiram a residência. Dois homens, de 31 e 36 anos, e uma mulher de 38, destruíram a cerca elétrica, uma mesa no quintal, vidraças de duas janelas e um cano da rede de água. Após danificarem a propriedade, agrediram fisicamente o casal com socos, chutes e pauladas.

O morador teve diversas escoriações e dores no rosto e pé esquerdo e precisou de atendimento hospitalar. A esposa dele também foi encaminhada para o hospital. O estado de saúde deles não foi revelado.

Suspeitos detidos

As diligências para localizar os envolvidos continuaram e, durante o atendimento às vítimas, um carro foi abordado e o motorista de 31 anos era suspeito do crime. Dentro do veículo foram encontrados um bastão de madeira e uma faca, que foram apreendidos. O homem foi detido em flagrante.

Os policiais foram informados que o celular do suspeito estaria com o outro autor, de 36 anos. Foi feito contato telefônico e ele se recusou se identificar e comparecer ao local.

As equipes então foram até a casa dele, que se trancou no imóvel, mas foi detido em flagrante após a polícia conseguir acessar o local.

A mulher que participou da ação também foi identificada, localizada e detida.

Um dos homens contou que tinha uma desavença com uma das vítimas após um acidente de trânsito registrado anteriormente. Ele disse ainda que já havia sido agredido pelo casal em outra situação.



Tags:

Homem