Um jovem de 24 anos foi baleado no peito e morreu em um hospital em Viçosa, no fim da noite de sábado (13).

Via contato telefônico, a Polícia Militar (PM) recebeu informações de disparos de arma de fogo no Bairro Bom Jesus. No caminho as equipes foram solicitadas a prestar apoio a um motorista que estava com a vítima no veículo e prestava socorro.

O rapaz foi levado para o hospital com um ferimento no peito, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A PM faz levantamentos para identificar o suspeito do crime e o caso será repassado à Polícia Civil. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina no local do crime, na Rua São Pedro.