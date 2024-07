Em uma ação coordenada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Divino, um homem foi detido e uma menor de idade apreendida, além de um vasto material entorpecente relacionado ao homicídio ocorrido em Orizânia nesta segunda-feira (15), localizada a aproximadamente 100 km de Muriaé.

A operação foi realizada após denúncias de populares que informaram sobre um possível homicídio no Córrego da Onça, zona rural de Orizânia. No local, as autoridades encontraram um veículo parado às margens de uma estrada vicinal. Dentro do automóvel, havia um corpo já sem vida no banco do motorista, apresentando aparentes perfurações de disparos de arma de fogo. A área foi imediatamente isolada e os procedimentos periciais foram realizados conforme o protocolo.

A partir da constatação do crime, foram iniciadas diversas diligências com o objetivo de identificar e capturar os autores. Após intensos trabalhos investigativos, os suspeitos foram identificados, resultando na prisão em flagrante de um deles e na apreensão de uma menor de idade. Também foram apreendidos a arma utilizada no crime e uma grande quantidade de drogas.

Todo o material apreendido e os autores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Divino, onde foram tomadas as providências cabíveis.

De acordo com os policiais, a motivação do crime foi atribuída a dívidas relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes.

