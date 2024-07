Um cadáver foi encontrado em uma mata por um morador que passeava com o cachorro no Bairro Nove de Março, em Barbacena, na manhã dessa terça-feira (16).

À Polícia Militar (PM) o solicitante, que não teve a idade informada, contou que caminhava com o cão quando o animal começou a andar por uma mata. Ele foi de encontro ao cachorro quando viu a ossada humana, se assustou e saiu do local para acionar a PM.

As equipes foram ao local e constaram partes de ossada humana, com uma calça preta no chão e uma camisa cinza enrolada e pendurada em uma corda amarrada em uma árvore.

A perícia foi acionada e esteve no local para realizar os trabalhos de rotina. O material encontrado foi recolhido e a ossada foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML).