Três jovens, de 20 e 26 anos, foram detidos depois de tentarem agredir policiais militares e instigarem que cachorros atacassem os militares na manhã dessa terça-feira (16), em Antônio Carlos.

A Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento pela região do Bairro Conselho após diversas denúncias de tráfico de drogas no local. Em determinado local, o rapaz de 20 anos foi avistado e fugiu quando recebeu a ordem de busca pessoal.

Ele correu em direção à residência de outro denunciado, um jovem de 26 anos já conhecido no meio policial. O rapaz mais novo foi alcançado e reagiu dando socos e chutes nos policiais, que precisaram usar técnica de contato para contê-lo.

Novas agressões e incitação de ataque

Diante da situação o jovem mais velho chegou na varanda de casa e tentou impedir a prisão do abordado, fazendo xingamentos. Ele tentou retornar para dentro do imóvel, mas foi contido pela equipe. O rapaz revidou com socos e chutes, e foi necessário o uso de técnicas para quebrar a resistência.

A companheira do rapaz, também de 26 anos, tentou impedir a ação e os dois tentaram abrir uma grade que tinha alguns cachorros presos, dentre eles pelo menos um da raça pitbull.

Com a ajuda da companheira, o jovem tentou tomar a arma de fogo do policial e foi necessário fazer um disparo que acertou a perna da moça.

O jovem avançou novamente contra o militar que precisou disparar outras duas vezes e os tiros acertaram as pernas do infrator. Mesmo assim, ele conseguiu se desvencilhar, ameaçar os policiais de morte e fugir pelos fundos da residência.

Ele foi encontrado em um hospital, onde foi atendido, depois liberado e recebeu voz de prisão em flagrante. O advogado dele foi acionado e acompanhou as ações.

O rapaz de 20 anos e jovem de 26 também foram detidos e encaminhados para atendimento médico. Com o mais novo, a PM encontrou três buchas de maconha, R$ 183 em dinheiro e um celular. A jovem estava com um celular, que também foi apreendido.